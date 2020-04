Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre pour le projet McCourt ? La réponse !

Publié le 12 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Arrivé au sein de la direction de l'Olympique de Marseille en 2016, en même temps de la reprise du club par Frank McCourt, Andoni Zubizarreta n'a jamais échappé à la critique. Malgré tout, le départ du directeur sportif espagnol, sous contrat jusqu'en 2021 à l'OM, ne semble pas d’actualité.

Au mois d'octobre 2016, l'Olympique de Marseille a connu une révolution. Margarita Louis-Dreyfus a effectivement vendu le club phocéen à Frank McCourt qui a rapidement formé son équipe dirigeante. Ainsi, Jacques-Henri Eyraud est devenu président de l'OM, tandis qu'Andoni Zubizarreta a endossé le rôle de directeur sportif. Fort de son expérience de dirigeant au FC Barcelone, l'ancien gardien de but de la Roja a rapidement suscité de grands espoirs pour le club phocéen. Le réseau et la compétence de Zubizarreta associés au chéquier de McCourt, c'est vrai qu'il y avait de quoi rêver. Mais les fans de l'OM ont rapidement déchanté. En effet, difficile de voir la patte de l'Espagnol sur le recrutement marseillais... jusqu'au départ de Rudi Garcia. L'ancien entraîneur du LOSC a en effet rapidement imposé ses choix en matière de mercato que ce soit pour Grégory Sertic, Kevin Strootman ou encore Valère Germain. Et cela s'est souvent soldé par des échecs. Hormis quelques jolis coups, comme Luiz Gustavo ou Morgan Sanson, le recrutement du début de l'ère McCourt a été globalement décevant, mais surtout, Andoni Zubizarreta s'est montré incapable de dégraisser l'effectif au moment où l'OM avait absolument besoin de vendre et d'alléger sa massa salariale.

Zubizarreta va bien poursuivre l'aventure