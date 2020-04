Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie totalement improbable sur le transfert de Strootman !

Publié le 12 avril 2020 à 3h45 par A.M.

En toute fin du mercato d'été 2018, l'OM s'est offert Kevin Strootman pour près de 30M€. Un investissement qui ne s'est pas révélé payant puisque le Néerlandais ne s'est jamais imposé à Marseille. Et pourtant, Eusebio Di Francesco, alors entraîneur de l'AS Roma, regrette de l'avoir laissé filer.

Après avoir laissé filer Frank Zambo-Anguissa vers Fulham pour 30M€, l'Olympique de Marseille cherche un nouveau milieu de terrain pour densifier son entrejeu et compenser la perte de l'impact physique du Camerounais. C'est ainsi que durant l'été 2018, le club phocéen décider de miser sur Kevin Strootman. Ou plutôt, Rudi Garcia fait le forcing pour attirer l'international néerlandais qu'il avait eu sous ses ordres à l'AS Roma. Il obtient gain de cause et l'OM lâche ainsi 28M€ pour s'attacher les services du natif de Ridderkerk. Un choix qui intrigue pour un joueur de 28 ans qui venait d’enchaîner de graves pépins physiques au genou. Et les doutes se sont confirmés pour Kevin Strootman n'a jamais réussi à justifier l'investissement consenti pour son transfert. Et si Rudi Garcia l'utilisait régulièrement malgré des prestations plus que poussives, André Villas-Boas l'a relégué sur le banc de touche au profit du jeune Boubacar Kamara qui brille devant la défense. Aujourd'hui, l'OM veut clairement se séparer du milieu des Oranje dont les revenus plombent la masse salariale. Et pourtant, ce fiasco aurait pu être évité.

Di Francesco regrette d'avoir vendu Strootman !