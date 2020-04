Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme regret affiché avec… Kevin Strootman !

Publié le 11 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Arrivé à l’OM en provenance de l’AS Rome durant le mercato estival 2018, Kevin Strootman n’aurait jamais dû quitter le club italien selon son ancien mentor, Eusebio Di Francesco.

Le 12 mars dernier, en conférence de presse, Kevin Strootman affichait un souhait fort pour son avenir à l’OM malgré son statut d’éternel remplaçant : « Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c‘est note objectif à tous (…) En ce moment, je suis sur le banc. Je pourrais critiquer l’entraîneur, mais moi je dois faire mieux pour jouer et faire partie des titulaires. Je ne dois pas me dire "je ne joue pas, donc je veux partir" », indiquait le milieu de terrain néerlandais, qui avait coûté pas moins de 25M€ à l’OM et qui s’avère être l’un des plus gros salaires du vestiaire. Et Strootman semble donner certains regrets à l’AS Rome…

« Je regrette d’avoir accepté cette vente »