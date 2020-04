Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va-t-il prolonger ?

Publié le 12 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Comme annoncé par le 10 Sport, Kylian Mbappé fait patienter le PSG au sujet de sa prolongation de contrat. Pourtant, celle-ci est vitale pour le club de la capitale, mais l'attaquant de 21 ans acceptera-t-il de s'engager pour quelques années de plus du côté du Parc des Princes ? C'est notre sondage du jour !

Malgré l'épidémie de coronavirus qui risque de retarder l'offensive du Real Madrid pour Kylian Mbappé, Leonardo n'aurait pas l'intention de rester inactif concernant le natif de Bondy. Comme vous l'a récemment annoncé le 10 Sport , le PSG souhaite prolonger Kylian Mbappé depuis plusieurs mois afin de sécuriser son avenir, mais l'international français ne semble pas pressé de répondre à son club. Ainsi, le Français ferait actuellement attendre sa direction, alors que son contrat prendra fin en juin 2022.

Un nouveau contrat au PSG pour Mbappé ?

Un énorme danger pour le PSG puisque l'intérêt du Real Madrid n'est plus une surprise aujourd'hui. Florentino Pérez compterait sur Kylian Mbappé pour en faire la nouvelle star du club espagnol dans les prochaines années, et Zinedine Zidane aurait bien évidemment validé cette piste. Au Real Madrid, on se frotte d'ailleurs les mains de cette situation puisque le recrutement de Kylian Mbappé sera bien moins onéreux en 2021 s'il ne prolonge pas d'ici là. Au sein du club de la capitale, on souhaite donc mettre le paquet pour convaincre l'international français de signer un nouveau bail. Une vente de Neymar pourrait permettre au PSG de proposer un salaire colossal à Kylian Mbappé, et ainsi en faire le joueur le mieux payé de la planète, mais ce n'est pas tout puisque la presse espagnole assure que Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait récupérer Zinedine Zidane et d'autres joueurs français pour mettre Kylian Mbappé dans de bonnes conditions. Une mission qui s'annonce bien difficile, mais qui montre toutefois que le PSG est prêt à tout pour satisfaire son joyau.



