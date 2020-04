Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une pépite de Zidane pour débloquer le dossier Haaland ?

Publié le 12 avril 2020 à 20h00 par D.M.

À la recherche d’un avant-centre pour la saison prochaine, le Real Madrid voudrait recruter Erling Braut Haaland. Et plusieurs facteurs pourraient faciliter l’arrivée du Norvégien, dont Martin Odegaard.

« Mes débuts ont été absolument fantastiques, et le club m’a beaucoup aidé. Ce n’est pas facile de débarquer dans un nouveau lieu au milieu de la saison. Je me sens déjà à la maison » a déclaré Erling Braut Haaland (19 ans) dans un entretien à Four Four Two . Recruté par le Borussia Dortmund lors du dernier mercato hivernal contre un chèque de 20M€ et sous contrat jusqu'en 2024, l’attaquant ne cesse d’impressionner. Et plusieurs clubs européens voudraient déjà le déloger du BVB. Marca annonçait le 24 mars dernier qu’Erling Braut Haaland serait la priorité du Real Madrid. En quête d’un avant-centre pour suppléer Karim Benzema sur le front de l'attaque, le club madrilène aurait jeté son dévolu sur le joueur norvégien.

Un rôle d'Odegaard dans le dossier Haaland ?