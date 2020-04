Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Willy Sagnol a failli chambouler l'avenir de Raphaël Varane !

Publié le 12 avril 2020 à 18h30 par A.D.

Avant d'être transféré au Real Madrid, Raphaël Varane aurait pu rejoindre le Bayern. Willy Sagnol a expliqué comment il est passé tout près de recruter le champion du monde français.

Willy Sagnol s'en mord toujours les doigts. Alors qu'il n'avait que 18 ans, Raphaël Varane a quitté le RC Lens pour prendre la direction du Real Madrid. Comme il l'a lui-même révélé, Willy Sagnol aurait pu devancer Florentino Pérez, le président de la Maison-Blanche , et envoyer le champion du monde français vers le Bayern quelques mois plus tôt. Sur les ondes de RMC Sport , l'ancien recruteur du club bavarois a dévoilé les coulisses du transfert avorté de Raphaël Varane.

«On m'a répondu que c'était cher pour un joueur de 18 ans»