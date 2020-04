Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rothen lâche une bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 12 avril 2020 à 17h45 par A.D.

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ne serait plus qu'une question de temps. Selon Jérôme Rothen, Zinedine Zidane aurait presque conclu un accord avec l'attaquant du PSG.

Tôt ou tard, Kylian Mbappé posera ses valises au Real Madrid. C'est en tous les cas ce qu'a annoncé Jérôme Rothen. Lors du mercato estival 2017, le PSG aurait été au bras de fer avec le Real Madrid pour le recrutement de Kylian Mbappé. Malgré son échec, le club merengue serait toujours déterminé à attirer le numéro 7 du PSG vers le Santiago Bernabeu. Et selon Jérôme Rothen, le Real Madrid serait de plus en plus proche de parvenir à ses fins avec Kylian Mbappé.

«Le PSG a accepté de laisser partir Kylian Mbappé cet été»