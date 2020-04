Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un candidat en moins pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 12 avril 2020 à 16h45 par A.C.

Les possibilités de Leonardo pour remplacer Thiago Silva, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, devraient s’amenuiser.

A 35 ans, Thiago Silva devrait vivre sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Il est en effet en fin de contrat et Leonardo ne semble pas souhaiter le prolonger pour le moment. Le directeur sportif du PSG aurait d’ailleurs déjà commencé les recherches pour lui trouver un successeur et deux de ses pistes mèneraient en Italie. Il s’agit de Kalidou Koulibaly du Napoli et de Milan Skriniar de l’Inter, qui d’après les informations de Foot Mercato plairait beaucoup au PSG.

L’Inter n’a aucune intention de laisser filer Skriniar