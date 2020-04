Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le «Messi japonais» interpelle Zidane pour son avenir !

Publié le 12 avril 2020 à 22h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Takefusa Kubo a quitté le FC Tokyo pour rejoindre le Real Madrid. Actuellement prêté à Majorque, le «Messi japonais» a fait part de son immense désir de défendre les couleurs de la Maison-Blanche la saison prochaine.

Takefusa Kubo a hâte de fouler la pelouse du Santiago Bernabeu avec le maillot du Real Madrid. Arrivé du FC Tokyo l'été dernier, l'ailier japonais a été prêté dans la foulée à Majorque. Alors que la saison est actuellement suspendue à cause du coronavirus, Takefusa Kubo pense déjà à la prochaine. Comme il l'a expliqué à AS , le «Messi japonais» espérerait faire son retour au Real Madrid et jouer au Santiago Bernabeu en 2020-2021.

«Ma préférence est claire, pouvoir jouer au Bernabeu avec le maillot madrilène»