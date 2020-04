Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce pour l'avenir de Lautaro Martinez !

Publié le 12 avril 2020 à 20h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait enrôler Lautaro Martinez pour qu’il prenne la succession de Luis Suarez, le frère d'un des représentants de l’international argentin a clairement ouvert la porte à un transfert de son client en Catalogne.

À 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Et tandis qu’il est sur le déclin physiquement ces derniers mois, le club catalan se serait lancé en quête d’un successeur à l’international uruguayen. Dans cette perspective, la direction du Barça aurait coché le nom de Lautaro Martinez, auteur d’une excellente saison à l’Inter et dont la clause libératoire s’élèvera à 111M€ pour les deux premières semaines de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Le FC Barcelone aura donc une fenêtre de tir pour arracher la signature de l’Argentin de 22 ans, et à en croire les propos de Sergio Zárate, le frère d'un de ses deux agents, il est très probable que Lautaro Martinez porte la tunique des Blaugrana prochainement.

« Quand ils veulent un joueur, ils font tout pour l’avoir »