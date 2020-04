Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doublé par une offre de 50M€ ?

Publié le 12 avril 2020 à 19h45 par A.C.

Leonardo pourrait bien voir la Juventus lui passer devant dans la course à Federico Chiesa, annoncé dans le viseur du PSG, de la Juventus et de l’Inter.

Cet été pourrait être celui du grand saut pour Federico Chiesa. Alors qu’il a failli partir il y a tout juste un an, l’ailier est finalement resté à la Fiorentina. Pourtant, à l’intérêt de la Juventus s’est ajouté celui de l’Inter, mais également celui de Leonardo, qui aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain. Le club florentin a toujours plus sous pression et, si le président Rocco Commisso a plusieurs fois clamé haut et fort vouloir garder Chiesa, cela ce dossier pourrait devenir trop compliqué à gérer.

La Juve veut s’offrir Chiesa