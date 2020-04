Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour cette piste de longue date de Leonardo ?

Publié le 12 avril 2020 à 15h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien voir un gros dossier se débloquer au cours des prochains mois.

L’un des gros chantiers de Leonardo cet été sera la défense. Il y a Thiago Silva, qui est en fin de contrat, mais surtout les postes de latéral gauche et droit. Thomas Meunier et Layvin Kurzawa devraient en effet quitter le Paris Saint-Germain et ces dernières semaines plusieurs noms ont été évoqués pour les remplacer. L’un des plus anciens est celui d’Alex Sandro. Le latéral gauche de la Juventus a toujours beaucoup plu au sein du PSG, comme à l’époque d’Antero Henrique, qui l’avait recruté en 2011 au FC Porto et qui voulait l’attirer au PSG.

La Juventus serait disposée à vendre Alex Sandro