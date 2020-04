Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel n’est pas un choix de Leonardo et il va le payer ?

Publié le 12 avril 2020

L’avenir de Thomas Tuchel est en sursis s’il ne parvient pas à briller en Ligue des Champions. Mais également parce qu’il n’est pas un choix de Leonardo.

Dès son arrivée cet été en tant que directeur sportif du PSG, Leonardo a sondé les dirigeants qataris pour savoir s'il avait la possibilité de changer d'entraîneur. Selon nos informations, Doha a refusé d'ouvrir le sujet et a souhaité que le Brésilien poursuive avec Thomas Tuchel, qui n'est pas l'un de ses choix. De quoi alimenter les rumeurs de départ de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund après deux saisons aux côtés de Leonardo.

Ligues des Champions en cause, ou choix de Leonardo ?

Leonardo attend en effet de grosses performances de la part de son club en Ligue des Champions. Si le match aller contre le Borussia Dortmund a été compliqué, le PSG a fait le boulot au match retour. Reste à savoir désormais quel sera l’adversaire de Paris en quarts de finale, et donc si la marche sera franchissable par le PSG ou non. À ce titre, Thomas Tuchel est donc en sursis mais ce n'est pas la raison principale. En effet, l'Allemand n'est pas un choix de Leonardo et il n'a pas pour habitude de composer avec des hommes qu'il n'a pas mis en place lui même. Question de confiance et de mode opératoire. Le directeur sportif du PSG aurait pour cela déjà contacté Massimiliano Allegri, l’ancien entraîneur de la Juventus, pour prendre la relève à la tête de l’équipe. Dans ce même contexte, Leonardo s’intéresserait aussi à un entraîneur de Serie A, en la personne de Simone Inzaghi, et souhaite faire des deux coachs italiens les premier choix en tant que coachs du PSG. Tuchel pourrait donc subir les choix et les préférences de Leonardo, qui pourraient accélérer son départ de Paris.