Mercato - PSG : La voie est libre pour Willian ?

Publié le 12 avril 2020 à 10h15 par La rédaction

Libre de tout contrat en juin, Willian intéresse fortement le PSG. Et Leonardo pourrait avoir le champ libre.

Et si c’était le prochain gros coup du mercato parisien ? Alors que Willian est en fin de contrat en juin prochain du côté de Chelsea, Leonardo pourrait tenter de faire venir l’international brésilien, qui arriverait gratuitement au club. Un sacré coup quand on connaît le niveau du joueur, et surtout les prétendants, puisque Tottenham et le FC Barcelone sont notamment sur les rangs pour essayer de faire venir le Brésilien. Pourtant, Leonardo pourrait avoir une longueur d’avance sur le Barça…

Le Barça n’a pas l’argent

En effet, le FC Barcelone est aujourd’hui entré dans une crise sans précédent. Le club commence à se déchirer en interne, et difficile d’imaginer un joueur de 31 ans signer dans un club en pleine crise, d’autant que la crise sanitaire (devenue financière) mondiale du Coronavirus ne va pas arranger le club d’un point de vue financier. Aujourd’hui, le FC Barcelone n’a pas les moyens de payer le salaire demandé par le joueur, quand le PSG a, de son côté, toutes les cartes en main et les moyens financiers nécessaires pour réaliser cette opération. Reste encore le cas Tottenham, qui pourrait être un vrai frein à la signature de Willian. Car en effet, le joueur de Chelsea pourrait se laisser tenter pour une dernière aventure londonienne, lui qui est installé avec sa famille à Londres, et pourrait retrouver l’un de ses anciens coachs, en la personne de José Mourinho. Reste à savoir si le joueur misera sur la stabilité ou le changement…