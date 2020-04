Foot - Mercato - OM

Mercato : Après 7 clubs en 7 saisons, direction l’OM ?

Publié le 12 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Sur la piste d’Alexander Sorloth, un attaquant norvégien de 24 ans, l’OM courtise un globe-trotter au profil atypique. Portrait.

Il vient de Norvège, il est très grand et pourtant assez rapide, et il enfile but sur but. Non, ce n’est pas la jeune pépite du Borussia Dortmund Erling Haaland, mais bien l’attaquant de Trabzonspor, prêté par Crystal Palace : Alexander Sorloth. À 24 ans, l’attaquant international norvégien réalise une super saison du côté de la Turquie, avec 25 buts en 39 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Au point d’attirer plusieurs gros clubs cet été…

Suivi par le Real Madrid

Alexander Sorloth est un véritable globe-trotter. Depuis le début de sa carrière professionnelle, à 17 ans, le norvégien a connu pas moins de 7 clubs en 7 saisons. Rosenborg, Bodo/Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, La Gantoise et maintenant Trabzonspor, l’attaquant norvégien n’a jamais réussi à trouver la stabilité et n’a jamais réussi à vraiment performer… Jusqu’à aujourd’hui. Et Trabzonspor l’a bien compris : Sorloth intéresse. Le club turc pourrait tenter de faire une belle plus-value comme celle qu’a pu faire Francfort avec Luka Jovic. Ainsi, Trabzonspor pourrait lever l’option d’achat de l’attaquant de Palace, qui s’élève à 7 millions d’euros, pour ensuite espérer une vente à 30 millions d’euros. Un dossier qui s’annonce compliqué pour l’OM quand on connaît les difficultés financières actuelles traversées par le club phocéen… Et surtout quand on connaît les concurrents dans ce dossier, puisque l’OL, Monaco ou encore le Real Madrid le suivent de très près. Affaire à suivre pour Marseille…