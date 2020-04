Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar pour cacher la misère du moment ?

Publié le 11 avril 2020 à 14h30 par La rédaction

Le FC Barcelone n’a absolument pas les moyens financiers du retour de Neymar mais continue d’entretenir la piste pour masquer la crise du moment. Explication.

Situation de crise au FC Barcelone. Après de nombreuses affaires successives (dernière en date : le président Bartomeu vient de demander à 6 de ses dirigeants de démissionner), le Barça est en train de se déchirer en interne et une énorme crise a éclaté en Catalogne. Pourtant, les dossiers mercatos continuent d’animer un peu la vie du club. Prolongation de Messi, négociations avec Lautaro Martinez… Et dossier Neymar. Si le Brésilien a très peu de chances de rejoindre le Barça, il pourrait tout simplement n’être qu’un cache misère…

Le Barça n’a pas l’argent pour Neymar

Car avec la crise actuelle traversée par le Barça, ajoutée à la crise sanitaire (devenue également financière) du Coronavirus, le FC Barcelone n’a clairement pas l’argent pour faire revenir Neymar au club. Et si le club continue d’entretenir ce dossier, c’est tout simplement pour cacher les vrais problèmes du club, et ainsi pousser la presse et les supporters à s’intéresser au mercato plutôt qu’aux problèmes actuels traversés par le FC Barcelone. Que ce soit en terme de salaire ou de transfert, le Barça n’a tout simplement pas l’argent pour faire revenir Neymar, et ce dernier pourrait bien rester au PSG. Dans ce cas, difficile pour le FC Barcelone d’envisager la signature de la prolongation de contrat de Lionel Messi. Un dossier épineux de plus à gérer…