Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga aurait pris une grande décision !

Publié le 12 avril 2020 à 19h00 par A.M.

Grand objectif du Real Madrid suite à sa magnifique saison avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga (17 ans), serait bien décidé à sauter le pas et rejoindre le club merengue.

Toujours très attentif à l'évolution du marché français, Zinedine Zidane n'est pas passé à côté de la saison d'Eduardo Camavinga, grande révélation de la Ligue 1. Par conséquent, le Real Madrid en fait sa grande priorité pour cet été. En effet, le club merengue est en quête de renforts dans l'entrejeu notamment au poste de sentinelle où Casemiro est bien seul. Dans cette optique, Eduardo Camavinga présente le profil idéal, capable dans un premier temps de faire souffler le Brésilien avant de lui succéder à moyen terme. Pour cela il faudra convaincre le Stade Rennais, ce qui sera moins simple que d'obtenir l'accord du joueur.

Camavinga veut rejoindre le Real Madrid