Mercato - PSG : Les énormes demandes du clan Aouchiche !

Publié le 12 avril 2020 à 13h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, notamment en Ligue 1, Adil Aouchiche, qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG, se sait très convoité. Par conséquent, il n'hésiterait pas à se montrer très gourmand en ce qui concerne ses demandes salariales.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux s'intéressent de près à Adil Aouchiche qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG. Une situation qui ne passe donc pas inaperçue sur le marché compte tenu du fait que le jeune parisien est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français. Par conséquent, l'ASSE et surtout le LOSC sont également très intéressés par celui qui a été élu deuxième meilleur joueur du Mondial U17. Une situation qui place le PSG dans une position délicate et qui a conscience que le risque de perdre l'un de ses plus grands espoirs prend de l'ampleur. Adil Aouchiche de son côté est en revanche en position de force.

Aouchiche veut 50 000€ par mois et une grosse prime à la signature