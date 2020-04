Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le «Messi japonais» dévoile les coulisses de son arrivée !

Publié le 12 avril 2020 à 16h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s'est attaché les services de Takefusa Kubo. Celui que l'on surnomme le «Messi japonais» est revenu sur les coulisses de son arrivée à la Maison-Blanche.

Takefusa Kubo a été séduit par la détermination du Real Madrid. Alors qu'il venait de fêter ses 18 ans, l'attaquant japonais a quitté le FC Tokyo pour rejoindre la Maison-Blanche . Actuellement prêté à Majorque, Takefusa Kubo a expliqué pourquoi il avait accepté de rejoindre le Real Madrid.

«Quand j'ai eu 18 ans, le Real m'a rendu visite tout de suite»