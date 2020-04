Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prêt à s’attaquer à deux dossiers chauds de Leonardo ?

Publié le 12 avril 2020 à 19h15 par H.G.

En pleine réflexion quant à leur avenir la saison prochaine, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi feraient tout deux l’objet d’un intérêt de la part du Real Madrid.

En plus de devoir gérer les épineuses questions des avenirs de Kylian Mbappé et de Neymar ainsi que de préparer le prochain mercato estival du PSG, Leonardo doit également régler les cas de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche d’ici la fin du mois de juin. Les deux joueurs formés à Paris seront en effet libres de s’engager où ils le souhaitent à cette date, mais le club de la capitale n’aurait pas l’intention de les laisser filer et souhaiterait leur faire signer leur premier contrat professionnel au PSG. Cependant, pour l’heure, les deux joueurs hésiteraient à accepter la requête de Leonardo puisqu'ils craindraient pour leur temps de jeu s’ils venaient à rester. Ainsi, de nombreuses écuries européennes auraient flairé la brèche et songeraient à attirer les deux pépites du PSG, et ce serait désormais le cas du Real Madrid à en croire les dernières informations venues d’Espagne.

Le Real Madrid n’aurait pas (encore) bougé ses pions !