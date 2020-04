Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour ce successeur de Thiago Silva ?

La tâche de Leonardo et du Paris Saint-Germain pourrait grandement se compliquer, avec Kalidou Koulibaly.

Le capitaine Thiago Silva est en fin de contrat, mais Leonardo semble déjà avoir trouvé son successeur. La presse italienne annonce en effet que le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait un grand fan de Kalidou Koulibaly. Retenu par le Napoli ces dernières années, le défenseur pourrait être vendu cet été. Les dirigeants napolitains souhaitent en effet entamer un tout nouveau cycle et l’argent reçu d’une vente de Koulibaly pourrait grandement les aider.

Koulibaly finalement parti pour rester au Napoli