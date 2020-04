Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE s'attaque à une pépite de Thomas Tuchel !

Publié le 11 avril 2020 à 22h15 par H.G.

Alors qu’Adil Aouchiche serait en pleine réflexion sur son avenir, l’AS Saint-Etienne serait prête à profiter de la situation pour entrer dans la course à la signature de la jeune pépite du PSG.

En plus de chercher à prolonger Kylian Mbappé et Neymar, Leonardo doit également s’occuper de l’avenir des pépites du PSG. Adil Aouchiche fait partie des joueurs concernés, dans la mesure où son contrat s’achèvera en juin prochain et que le directeur sportif parisien aimerait lui faire signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Cependant, pour l’heure, la pépite de 17 ans serait en plein doute sur son avenir au PSG, notamment en raison de son temps de jeu, et l’AS Saint-Etienne semble l’avoir compris et serait prête à s’engouffrer dans la brèche.

Aouchiche n’aurait pas été insensible à la cour de l’ASSE !