Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Serge Aurier pour jouer un rôle dans l’avenir de Meunier ?

Publié le 11 avril 2020 à 19h45 par Th.B.

Annoncé du côté de l’Inter ou encore du Borussia Dortmund, Thomas Meunier pourrait signer du côté de Tottenham. José Mourinho voudrait concurrencer Serge Aurier.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison en cours, Thomas Meunier ne devrait pas, sauf énorme revirement de situation, prolonger son bail avec le club de la capitale. Ainsi, il sera libre de s’engager avec le club de son choix. Plusieurs équipes feraient la cour à l’international belge, dont l’Inter, la Juventus ou encore le Borussia Dortmund. D’ailleurs, le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 5 avril que rien n’était signé entre le clan Meunier et le BvB . Lors d’un entretien avec la RTBF , le latéral droit du PSG assurait n’avoir pris aucune décision en niant une signature à Dortmund ou encore des liens avec Tottenham. Cependant, une signature chez les Spurs pourrait avoir lieu.

Mourinho ferait de Meunier sa priorité pour concurrencer Aurier