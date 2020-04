Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre est bien «possible» pour l'avenir de Thauvin !

Publié le 19 avril 2020 à 9h30 par A.M.

L'avenir de Florian Thauvin va très rapidement devenir l'un des dossiers brûlants du mercato de l'OM. Sous contrat jusqu'en juin 2021 au sein du club phocéen, le Champion du monde semble en effet loin d'une prolongation et sa cote sur le marché est en berne. L'hypothèse d'un départ libre dans un an prend donc de l'ampleur.

Cet été, l'avenir de Florian Thauvin sera au cœur des préoccupations de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le club phocéen est contraint de vendre afin de rééquilibrer ses comptes qui présentent un énorme déficit approchant les 100M€. Mais surtout, le contrat du Champion du monde prend fin en juin 2021, ce qui rend encore plus cruciale une vente cet été. Cependant, ce dossier semble dans une impasse. En effet, la cote de Florian Thauvin est en chute libre compte tenu de sa blessure et de sa situation contractuelle. D'autre part, son passage à Newcastle a laissé un très mauvais souvenir en Angleterre ce qui lui ferme les portes de la Premier League. Et l'OM n'aura pas les moyens de lui offrir une prolongation de contrat qui s'accompagnerait nécessairement d'une revalorisation salariale. Par conséquent, comme Le 10 Sport vous le révélait le 9 mars dernier, un départ libre de Florian Thauvin dans un an n'est pas à exclure.

Un départ libre de Thauvin est «possible»

Et cette hypothèse prend encore un peu plus d'ampleur aujourd'hui. En effet, à l'occasion d'une série de questions/réponses sur Twitter , Mathieu Grégoire assure qu'il voit « bien un statu quo » dans le dossier Thauvin dans les prochaines semaines et le journaliste de L'Equipe ajoute donc qu'il est « possible » que le Champion du monde parte libre dans un an à l'issue de son contrat. Ce serait un sacré coup dur pour l'OM qui passerait donc à côté d'une indemnité de transfert pour l'un de ses meilleurs joueurs. L'époque où Jacques-Henri Eyraud ne voulait pas entendre parler d'une offre de moins de 80M€ pour Florian Thauvin semble donc très lointaine aujourd'hui...

D'après toi, que va faire l'OM avec Thauvin? Merci! — Honnêtement, je vois bien un statu quo https://t.co/ga8Oqt14ob — Mathieu Grégoire (@Serguei) April 18, 2020