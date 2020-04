Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la priorité estivale de Leonardo ?

Publié le 19 avril 2020 à 16h01 par La rédaction

Actuellement, de nombreux joueurs sont annoncés sur les tablettes du PSG. Mais selon vous, quelle doit être la priorité de Leonardo cet été ? C'est notre sondage du jour !

Malgré l'incertitude qui règne actuellement en raison de la crise du coronavirus, les clubs se préparent au prochain mercato qui sera forcément particulier. En effet, il est à l'heure actuelle difficile d'imaginer de grosses transactions se réaliser, les directeurs sportifs devront donc redoubler d'ingéniosité pour récupérer de bons joueurs à un prix abordable. Il devrait notamment y avoir pas mal de mouvements au PSG. Le club de la capitale s'apprête en effet à perdre plusieurs cadres en fin de contrat, à l'image de Thomas Meunier, Edinson Cavani ou encore Thiago Silva, même si la prolongation de ce dernier est envisageable comme le 10 Sport vous l'a révélé.

Vers qui doit se tourner en priorité Leonardo ?

Ainsi, Leonardo aurait déjà activé de nombreuses pistes. Malgré le recrutement de Keylor Navas l'été dernier, un nouveau gardien plus jeune serait espéré au PSG, et les deux priorités se nommeraient Gianluigi Donnarumma et André Onana. Pour oublier Thiago Silva, l'Italo-brésilien aurait des vues sur Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar ou encore Dayot Upamecano. Sur les côtés, Hamari Traoré, Adam Marusic et Youcef Atal seraient notamment visés. L'un des grands chantiers du PSG ces dernières années a incontestablement été le milieu de terrain. Le club parisien peine à remplacer Thiago Motta, et malgré les arrivées récentes d'Ander Herrera, Idrissa Gueye et Leandro Paredes, un nouveau milieu est espéré. Selon nos informations exclusives, Tiémoué Bakayoko et Ismaël Bennacer plaisent à Leonardo. Deux joueurs que connaît bien le directeur sportif du PSG puisqu'il a participé à leur arrivée au Milan AC. D'autres joueurs sont annoncés à ce poste, à l'image de Sergej Milinkovic-Savic, N'Golo Kanté, Allan, ou encore Paul Pogba. Finalement, c'est en attaque que le PSG pourrait se montrer discret. Tout semble dépendre de la décision de Mauro Icardi pour son avenir. Si l'Argentin reste, Leonardo devrait simplement partir à la recherche d'une doublure, alors qu'un départ d'Icardi obligerait le boss du secteur sportif à se lancer sur les traces d'une pointure. À l'étranger, on murmure notamment que le PSG pourrait se mêler à la lutte pour Lautaro Martinez. D'autres joueurs devraient prochainement être annoncés du côté du Parc des Princes, mais il faudra faire un choix.



Alors selon vous, quelle doit être la priorité estivale de Leonardo ? À vos votes !