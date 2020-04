Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première arrivée estivale déjà bouclée par Leonardo ?

Publié le 19 avril 2020 à 18h15 par H.G.

Alors que le PSG serait en quête de renforts pour son côté gauche du fait du probable départ de Layvin Kurzawa, le club de la capitale aurait d’ores et déjà quasiment bouclé l’arrivée d’Alex Telles dans cette optique.

En fin de contrat au PSG, Layvin Kurzawa devrait vraisemblablement s'en aller au terme de la saison en cours. Depuis son arrivée dans la capitale française en 2015 en provenance de l’AS Monaco, l’international français de 27 ans n’a que trop rarement démontré toutes ses qualités du fait de ses blessures trop fréquentes. L’arrivée de Juan Bernat à l’été 2018 n’a rien arrangé à sa situation dans la mesure où l’Espagnol s’est montré très performant sur son côté gauche en reléguant son concurrent sur le banc. Layvin Kurzawa devrait donc aller chercher du temps de jeu ailleurs et ne pas prolonger son contrat, chose qui poussera alors le PSG et Leonardo à trouver un nouveau latéral gauche capable de concurrencer Juan Bernat. Mais à en croire les derniers échos venus du Brésil, il se pourrait que les pensionnaires du Parc des Princes aient d’ores et déjà trouvé leur homme en la personne d’Alex Telles.

Alex Telles viendrait au PSG contre 20-25M€ !