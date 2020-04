Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme rebondissement pour l'avenir de Kurzawa ?

Publié le 16 avril 2020 à 16h45 par A.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Layvin Kurzawa semblait être sur le départ, aucun signe de la direction du PSG se profilant ces dernières semaines. Toutefois, la situation aurait évolué de manière inattendue.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir se pencher sur la situation de nombreux joueurs dont le contrat arrive à échéance. C'est le cas de Thomas Meunier, annoncé avec insistance dans le viseur du Borussia Dortmund et de Tottenham, d'Edinson Cavani, dont le nom circule en Amérique du Sud, d'Eric Maxim Choupo-Moting, de Layvin Kurzawa ou encore de Thiago Silva. Dans la plupart des cas, un départ libre est attendu. Toutefois, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo s'est rapproché du capitaine du PSG afin de lui proposer une prolongation de contrat d'un an. Un rebondissement dans ce dossier compte tenu du fait que le Brésilien semblait plus proche d'un départ que d'une prolongation. Mais ce n'est pas le seul qui risque de connaitre un retournement de situation.

Leonardo relance le dossier Kurzawa