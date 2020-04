Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en passe d’offrir un compatriote de Neymar à Tuchel ?

Publié le 16 avril 2020 à 15h45 par Th.B.

Cet hiver, Leonardo aurait discuté avec la Juventus pour le transfert de Douglas Costa et le directeur du PSG pourrait mener à bien cette opération à l’intersaison.

Après Willian, un joueur que Leonardo suit en marge du mercato estival comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 8 mars dernier, le PSG aurait coché le nom d’un autre international brésilien en la personne de Douglas Costa. En effet, le directeur sportif du PSG serait ouvert à la possibilité de témoigner de l’arrivée de l’ailier de la Juventus lors du prochain mercato. De son côté, la Vieille Dame ne serait pas contre le transfert de Costa.

Douglas Costa dans les petits papiers de Leonardo depuis janvier ?