Mercato - PSG : Des échanges entre Thiago Silva et Leonardo ?

Publié le 16 avril 2020 à 15h15 par Th.B.

Comme le 10 Sport vous l’a dévoilé en exclusivité ces dernières heures, le PSG aurait bel et bien approché le clan Thiago Silva avec une proposition de prolongation de contrat en tête.

Depuis le début de la saison, Thiago Silva multiplie les appels du pied à sa direction pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. L’objectif du Brésilien serait de trouver un accord avec la direction sportive du PSG pour disposer d’un bail jusqu’en juin 2022 pour qu’il puisse quitter le club après y avoir passé 10 saisons. Cependant, le PSG s’est montré réticent à cette éventualité jusqu’à peu. En effet, comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 15 avril, le club de la capitale a dégainé une offre au clan Silva pour une prolongation d’un an, soit jusqu’à l’été 2021.

Thiago Silva discuterait bien avec Leonardo