Mercato - PSG : Une porte de sortie fermée pour Cavani… à cause de Dani Alves !

Publié le 16 avril 2020 à 14h45 par H.G.

Alors que l’hypothèse d’une arrivée d’Edinson Cavani au Sao Paulo FC était dernièrement mise sur la table, le club brésilien a démenti la possibilité d’une telle opération. Et l’ancien parisien Dani Alves n’y serait pas pour rien.

Arrivé au PSG en 2014, Edinson Cavani devrait selon toute vraisemblance quitter le PSG au terme de la saison 2019/2020. L’international uruguayen sera effectivement en fin de contrat à cette date, et tout porte à croire que Leonardo n’a pas l’intention de renouveler le bail de celui qu’on surnomme El Matador . Le meilleur buteur de l’histoire du PSG âgé de 33 ans va donc faire ses valises en fin d’exercice, mais son âge avancé n’aurait en rien mis fin aux convoitises qu’il suscite sur le marché des transferts. Edinson Cavani serait en effet sur les tablettes de nombreuses écuries prêtes à saisir l’opportunité de marché qu’il présentera en étant une arrivée à coût zéro, et cela aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. L’hypothèse d’une arrivée de l’Uruguayen au Sao Paulo FC était notamment avancée dernièrement depuis l’appel du pied de Diego Lugano, ancien international uruguayen d’ailleurs passé par le PSG et désormais directeur sportif du club brésilien. Cependant, la possibilité d’une arrivée d’Edinson Cavani a finalement été balayée d’un revers de main par le directeur financier de l’écurie brésilienne, selon lequel le fait d’avoir recruté Dani Alves et son salaire conséquent rend inenvisageable la venue de l’ancien buteur du Napoli et de Palerme.

« Je pense que nous ne pourrions guère le faire »