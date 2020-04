Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle option inattendue s'offre à Edinson Cavani !

Publié le 16 avril 2020 à 10h15 par A.M.

Duílio Monteiro Alves, directeur du football des Corinthians, reconnait être intéressé par la perspective de recruter Edinson Cavani. Toutefois, le salaire du Matador aurait rapidement refroidi le club brésilien.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison, Edinson Cavani ne manque pas de convoitises. Son nom revient régulièrement en Amérique du Sud ces derniers jours où Boca Juniors et plusieurs clubs brésiliens seraient intéressés par le Matador . En Europe, un retour à Naples n'est pas à exclure, tandis que l'Atlético de Madrid pourrait bien revenir à la charge cet été. En effet, durant le mercato d'hiver, les Colchoneros sont passés proches de recruter l'attaquant du PSG. Mais le club madrilène n'était pas seul à s'être positionné pour récupérer Edinson Cavani dès le mois de janvier. En effet, en toute fin de mercato, Duilio Monteiro Alves, directeur du football des Corinthians, reconnaissait avoir « consulté Cavani », avant d'expliquer qu'il devait « rechercher les meilleurs pour les Corinthians. Vous n’avez pas eu l’information comme quoi Cavani voulait jouer en Amérique du Sud ? Je devais me positionner. Pourquoi pas ? ». Et visiblement, le dirigeant brésilien n'a pas totalement écarté l'idée d'attirer le meilleur buteur de l'histoire du PSG.

Corinthians avoue son intérêt pour Cavani