Mercato - PSG : L’avenir d’Edinson Cavani commencerait à se dessiner

Publié le 16 avril 2020 à 5h30 par T.M.

S’il semble certain qu’Edinson Cavani ne continuera pas au PSG, le flou entoure l’identité de son prochain club. Néanmoins, on commencerait à y voir un peu plus clair…

Arrivé en 2013 au PSG, Edinson Cavani va prochainement refermer un très beau chapitre de sa carrière. Meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, l’Uruguayen voit actuellement son contrat arriver à son terme. Une prolongation n’étant pas l’ordre du jour, le Matador se retrouvera libre cet été. Une occasion en or pour les clubs et les prétendants sont nombreux. Que ce soit en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, on s’arrache les services de Cavani, qui commencerait à se faire une idée de sa prochaine destination.

Cavani ne quittera pas l’Europe