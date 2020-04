Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland sera un gros casse-tête pour Zidane…

Publié le 16 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Cet été, Erling Braut Haaland pourrait poser ses valises au Real Madrid. Toutefois, ce qui s’apparente comme un gros coup pourrait plutôt être un casse-tête pour Zinedine Zidane.

Karim Benzema est bien seul sur le front de l’attaque du Real Madrid. Le recrutement de Luka Jovic ne portant pas ses fruits, les Merengue auraient décidé de se remettre en quête d’un nouvel attaquant et on verrait les choses en grand dans la capitale espagnole. Depuis plusieurs jours, il est question d’un intérêt pour Erling Braut Haaland, révélation de la saison et qui continue d’affoler les compteurs au Borussia Dortmund. Le Norvégien pourrait donc prochainement poser ses valises à Madrid, bien que cela pourrait être accompagné par différents problèmes.

Tout changer pour Haaland ?