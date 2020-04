Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand espoir du PSG victime des choix de Leonardo ?

Publié le 16 avril 2020 à 4h30 par T.M.

A en croire les dernières informations, Leonardo serait décidé à amener du sang neuf au poste d’arrière droit. Pas une bonne nouvelle pour Colin Dagba.

Bien que la crise liée au coronavirus empêche de voir à long terme pour le moment, Leonardo préparerait tout de même certains dossiers pour le mercato estival du PSG. Et l’une des priorités concernerait le poste d’arrière droit. Thomas Meunier ne devrait pas être prolongé et il faudra donc pallier ce départ de l’international belge. Le directeur sportif du PSG aurait ainsi coché plusieurs noms à l’instar d’Hamari Traoré et Adam Marusic, souhaitant recruter deux latéraux. Mais cela ne devrait pas être une bonne nouvelle pour tout le monde.

Coup dur pour Dagba !