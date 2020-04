Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane avec Camavinga !

Publié le 16 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid pour l’été prochain, Eduardo Camavinga pourrait bientôt quitter le Stade Rennais comme l’a laissé entendre son entraîneur, Julien Stéphan.

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga fait partie des grandes révélations de la saison en Ligue 1. Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais affolerait déjà le marché des transferts, et c’est le Real Madrid qui semble le plus déterminé à le recruté l’été prochain. Zinedine Zidane apprécierait beaucoup son profil, et pourrait miser gros sur Camavinga. D’ailleurs, le Stade Rennais semble déjà être à l’écoute dans ce dossier…

Stephan n’exclut rien pour Camavinga