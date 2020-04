Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, fair-play financier… McCourt a déjà décidé pour son avenir !

Publié le 16 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’une possible vente de l’OM a été évoquée, le président Jacques-Henri Eyraud assure que Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, n’a aucune intention de bouger.

Malgré la belle saison réussie par l’OM sur le plan sportif avec une solide deuxième place en Ligue 1 derrière le PSG, le club phocéen connaît de sérieux soucis financiers et devrait présenter un déficit avoisinant les 90M€ en fin de saison. Une sérieuse menace pour l’écurie de Frank McCourt, qui risque donc d’être exposé au fair-play financier cet été. Mais le propriétaire américain de l’OM envisager-t-il une vente du club pour autant ?

« Des fake news »