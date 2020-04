Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut être rassuré dans le dossier Neymar !

Publié le 16 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En dépit des nombreuses spéculations qui circulent sur un possible retour de Neymar au FC Barcelone cet été, l’attaquant brésilien semble plus que jamais investi au PSG selon Ander Herrera.

Depuis de nombreuses semaines, la presse espagnole ne cesse d’annonce que Neymar demeurerait la grande priorité du FC Barcelone sur le marché des transferts, et comme l’été dernier, le club catalan voudrait rapatrier l’attaquant brésilien en provenance du PSG. Il y a quelques mois, Neymar avait en effet tout mis en œuvre pour boucler son départ du PSG, en vain. Mais cette fois-ci, à en croire l’un de ses coéquipiers, la tendance semble très différente.

« Quand j’ai lu que Neymar ne pensait pas au PSG… »