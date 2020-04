Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup magistral programmé pour cet été ?

Publié le 16 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG dispose d’une option d’achat de 70M€ pour Mauro Icardi, ce dossier pourrait même coûter encore moins cher que prévu à Leonardo.

Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat fixée à 70M€, Mauro Icardi semble se diriger vers un transfert définitif au PSG l’été prochain. En effet, Leonardo semble bien déterminé à s’attacher les services du buteur argentin, et à en croire les dernières tendances dégagées par la presse italienne, le directeur sportif du PSG pourrait même disposer d’une ristourne de la part de l’Inter pour Icardi.

Icardi recruté pour moins de 70M€ ?