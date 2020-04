Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix démentiel réclamé pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 19 avril 2020 à 15h15 par A.D.

Pour assurer la succession de Thiago Silva, Leonardo pourrait se jeter sur Kalidou Koulibaly cet été. Alors qu'il serait en concurrence avec Manchester United, le directeur sportif du PSG serait contraint de lâcher au moins 100M€ pour convaincre le Napoli.

Leonardo serait dans l'obligation de casser sa tirelire pour Kalidou Koulibaly. En fin de contrat à l'issue de la saison, Thiago Silva pourrait faire ses valises et quitter le PSG cet été. Pour le remplacer, le directeur sportif du PSG voudrait miser sur Kalidou Koulibaly. Toutefois, l'ancien du Milan AC serait contraint de mettre la main à la poche pour convaincre le Napoli de laisser filer son défenseur sénégalais.

Naples réclamerait au moins 100M€ pour Koulibaly !