Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour l'avenir d'Icardi !

Publié le 19 avril 2020 à 11h15 par A.C.

Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, semble avoir les idées claires sur son avenir.

Peu de doutes semblaient entourer l’avenir de Mauro Icardi, lors de la première partie de saison. Performant, l’attaquant prêté par l’Inter semblait pouvoir s’inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain. Tout a changé avec le début de l’année 2020. Leonardo ne semble en effet plus vraiment enclin à lever son option d’achat et l’avenir d’Icardi pourrait donc d’écrire loin du PSG. Il ne manque pas de courtisans, puisqu'en plus de la Juventus, qui le suit depuis plusieurs saisons déjà, Diego Simeone souhaiterait tirer son épingle du jeu et attirer Icardi à l’Atlético de Madrid.

Icardi n’aurait d’yeux que pour l’Italie