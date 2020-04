Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision radicale pour Neymar !

Foot - Mercato - PSG

Face à l’intérêt renouvelé du FC Barcelone, Leonardo semble avoir tranché concernant l’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain.

Le feuilleton Neymar a repris de plus belle. Après l’échec de l’été dernier, la star du Paris Saint-Germain n’a pas mis de côté son retour au FC Barcelone. La crise sanitaire actuelle complique forcément les choses, mais la presse catalane annonce que Leonardo aurait un plan précis. Le directeur sportif du PSG ne souhaiterait en effet pas s’opposer à une vente de Neymar, mais aimerait récupérer une somme conséquente, ainsi que plusieurs joueurs français du Barça, comme Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé.

Le son de cloche est toutefois totalement différent en Italie. D’après les informations de Nicolo Schira, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de vendre Neymar. Ainsi, le journaliste transalpin annonce que Leonardo souhaiterait offrir un nouveau contrat en or au Brésilien. Ce contrat lierait Neymar au PSG jusqu'en 2025 et comporterait notamment un salaire de 38M€ par an. L’actuel contrat du joueur court jusqu’en juin 2022 et il touche un salaire avoisinant les 31M€ net par an au PSG.

