Mercato - PSG : Le Barça aurait pris une décision tonitruante pour Neymar !

Publié le 18 avril 2020 à 18h45 par B.C.

Une année après avoir raté de peu Neymar, le FC Barcelone aurait toujours des vues sur l'attaquant du PSG. Mais comme annoncé cette semaine, la direction pourrait finalement tirer un trait sur lui.

C'est le dossier qui a animé le dernier mercato estival. Deux années après son départ du FC Barcelone, Neymar a fait le maximum pour retourner dans son ancien club, sans succès. Le PSG est resté ferme dans ses positions et le Barça n'a pas pu satisfaire les exigences de Leonardo, mais cela n'aurait pas incité les dirigeants blaugrana à baisser les bras. En effet, le FC Barcelone aurait toujours des vues sur l'international brésilien, mais le média catalan ESport3 a annoncé jeudi soir que les conséquences du coronavirus sur les finances du club pourraient finalement pousser les Blaugrana à jeter l'éponge. Un scénario qui se confirme de plus en plus.

Le Barça met en stand-by la piste Neymar et privilégie Lautaro Martinez

Journaliste pour Mundo Deportivo , Francesc Aguilar annonce également que le dossier Neymar aurait été mis de côté par le FC Barcelone. Même si les Blaugrana seraient toujours très intéressés par la star du PSG, on aurait conscience en interne que les négociations avec la direction parisienne, qu'elles aboutissent ou non, seront très longues et compliquées. Ainsi, pour ne pas perdre de temps, le Barça préférerait se concentrer sur la piste Lautaro Martinez, d'autant plus que l'arrivée d'un avant-centre serait la priorité ultime du club culé. Un retour au Barça ne semble donc vraiment pas d'actualité pour Neymar.