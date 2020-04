Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe qui relance totalement le feuilleton Neymar !

Publié le 16 avril 2020 à 22h15 par B.C.

Priorité du FC Barcelone avant la crise du coronavirus, Neymar devrait finalement rester au PSG cet été.

La saison 2 du feuilleton Neymar va peut-être prendre fin ce jeudi. À l’occasion d’un live Instagram organisé par le journaliste Beto Saad, Neymar Sr, père et agent de la star du PSG, a tout d'abord assuré que le numéro 10 parisien était heureux dans la capitale, écartant ainsi les rumeurs de transfert le concernant : « A chaque période de trêve, il y a tout le temps des spéculations. Et je pense que ce sera encore le cas, même au milieu de la pandémie. C’est toujours lui qui choisit le chemin qu’il veut prendre. Nous ne travaillons qu’administrativement pour établir le meilleur contrat, pour le placer dans le meilleur environnement, pour lui offrir la meilleure gestion de carrière possible ». Une déclaration lourde de sens au moment où la presse catalane assure que le FC Barcelone rêve de récupérer son ancien joueur cet été, et ce même en pleine période du coronavirus. Finalement, il semble bel et bien que les conséquences financières de cette crise sanitaire aient un effet dans ce dossier.

Pas de retour au Barça pour Neymar à cause du coronavirus ?