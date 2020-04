Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce du père de Neymar sur son avenir !

Publié le 16 avril 2020 à 9h15 par H.G.

Alors que plusieurs informations venues d’Espagne ces dernières semaines annonçaient que le FC Barcelone souhaitait de nouveau tenter de recruter Neymar, le père de la star brésilienne a annoncé que son fils ne quittera pas Paris cet été.

Après avoir tout tenté l’été dernier, le FC Barcelone n’est pas parvenu à arracher Neymar au PSG, lui qui souhaitait quitter le club de la capitale deux ans après son arrivée pour retourner au sein de l’écurie où il a évolué entre 2013 et 2017. L’international brésilien de 28 as n’a donc eu d’autre choix que de rester à Paris, mais il a malgré tout rapidement digéré ce transfert avorté. En effet, l’ancien joueur de Santos s’est vite remobilisé en affichant un très bon niveau sur le terrain tout en se montrant impliqué et décidé à tout donner pour le PSG. De la sorte, Neymar a fini par se faire pardonner ce fâcheux épisode auprès d’une large majorité des supporters du Parc des Princes. Mais en dépit de son investissement remarqué par tous, de nombreuses informations venues d’Espagne ces dernières semaines avançaient que le natif de Mogi das Cruzes souhaitait toujours retourner au Barça, tandis que le club catalan n’avait en aucune manière abandonné l’idée de le faire revenir. Des théories balayées d’un revers de main ce jeudi par le père de Neymar lui-même, ce dernier démentant toute envie de la part de son fils de plier bagage.

« C’est toujours lui qui choisit le chemin qu’il veut prendre »