Mercato - PSG : Ce plan du Barça pour Neymar qui ne marchera pas

Certains médias espagnols évoquent aujourd’hui un plan prioritaire aux yeux de la direction blaugrana pour concrétiser le retour de Neymar. Il n’a aucune chance d’aboutir.

Dans son édition du jour, le quotidien espagnol AS revient sur le dossier Neymar-Barcelone. Selon le journal, le club catalan souhaiterait en priorité proposer Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain pour le Brésilien, bien avant d’autres éléments comme Griezmann..

Deux options pour Barcelone, pas plus

Ce plan n’a aucune chance d’aboutir : dans un contexte où Paris n’a pas l’intention de se séparer de Neymar, le club parisien restera très ferme sur ses exigences. On peut légitimement anticiper qu’elles prendront deux formes possibles : soit le paiement en cash d’un montant de 180 millions d’euros, quitte à ce que le paiement soit échelonné, soit l’inclusion d'Antoine Griezmann dans le deal (plus un montant entre 60 et 80 millions). Toute proposition sortie de ces deux options est vouée à l’échec.