Mercato - Real Madrid : Zidane a un vrai coup à jouer avec ce talent de Ligue 1 !

Publié le 16 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Le Real Madrid prévoirait de mettre la main sur Boubakary Soumaré afin de suppléer Casemiro au milieu de terrain. Et le joueur du LOSC aurait de fortes de chances de débarquer à la Casa Blanca, Chelsea ne faisant pas de lui une priorité. Explications.

À seulement 21 ans, Boubakary Soumaré dispose d’une très belle cote sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le LOSC, le Français ne devrait pas l’honorer jusqu’à son terme et pourrait d’ailleurs plier bagage dès cet été. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 3 avril dernier, le Real Madrid suit l’évolution de sa situation du côté du club lillois, souhaitant le recruter pour redessiner les contours de son milieu de terrain. Une information confirmée par As qui assurait récemment que Soumaré figurerait dans les petits papiers de la direction sportive du Real Madrid depuis un bon moment à présent. Et bien que la concurrence devrait poser des problèmes au Real Madrid, un prétendent de Soumaré semblerait progressivement se retirer du dossier.

Chelsea en retrait dans le dossier Soumaré, la chance du Real Madrid ?