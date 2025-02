Mercato : L'OM prépare un cadeau qui va régaler De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l'été 2023 à l'OM, Amir Murillo n'avait initialement pas été recruté pour jouer les premiers rôles à Marseille. Le fait est que l'international panaméen est aujourd'hui l'un des maillons essentiels du schéma de Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM apprécie énormément Murillo et une nouvelle risque de lui donner le sourire.

Recruté par l'OM pour 2,5M€, Amir Murillo est peut-être l'un des plus beaux coups du club phocéen. Le Panaméen n'a pas coûté cher et il est aujourd'hui primordial à Roberto De Zerbi. L'entraineur olympien ne peut pas se priver de l'ancien joueur d'Anderlecht, lui qui a été repositionné comme défenseur central. De Zerbi ne l'avait d'ailleurs pas caché : il veut garder Murillo le plus longtemps possible à l'OM.

« J'espère qu'il restera de nombreuses années avec nous »

« J'espère qu'il restera de nombreuses années avec nous car c'est un bon joueur, un grand professionnel, un bon garçon », avait fait savoir Roberto De Zerbi en conférence de presse. Et voilà que les propos de l'entraîneur de l'OM semblent avoir été entendus par sa direction.

Murillo à l'OM jusqu'en 2028 ?

En effet, l'avenir d'Amir Murillo pourrait continuer de s'écrire du côté de l'OM. Alors que le Panaméen est actuellement sous contrat jusqu'en 2026, une prolongation serait discutée en coulisses selon les informations de La Provence. Cela serait même bien engagé et Murillo pourrait alors prolonger jusqu'en 2028. De quoi faire le bonheur de Roberto De Zerbi.