EXCLU - Mercato : Le PSG se renseigne sur Bennacer !

A la recherche de nouveaux renforts au milieu du terrain, le PSG lorgnerait sur Ismaël Bennacer (Milan AC). Un joueur que Leonardo connaît très bien…

Pour sa première saison au PSG, Thomas Tuchel a souvent évoqué les carences de son effectif au milieu du terrain. Le remplacement de Thiago Motta a mis du temps à s’organiser et il a fallu attendre le retour de Leonardo pour que Paris prenne enfin ses dispositions pour recruter du sang-neuf. Ainsi, Idrissa Gueye et Ander Herrera sont venus compléter un secteur de jeu parfois à la peine ou trop souvent soumis au « bricolage maison ». Et Leonardo envisage encore de faire venir de nouveaux talents. Comme révélé par le10sport.com, Paris a un oeil sur le dossier Bakayoko (Chelsea). Un joueur que le Brésilien connaît bien, pour l'avoir fait venir à Milan. Mais ce n'est pas l'unique piste de son époque milanaise...

Un œil sur Bennacer

Selon nos informations, le PSG a récemment pris des renseignements sur un milieu de terrain que Leonardo connaît bien puisqu’il a fait partie des premières discussions avec ses représentants dans la perspective d’une signature au Milan AC : Ismaël Bennacer. Si le Brésilien a quitté le Milan avant l’arrivée du milieu de terrain algérien, il a initié le dossier et faisait partie de ses partisans. D’après nos sources, Leonardo aurait récemment pris la température auprès de son entourage pour connaitre ses intentions et la possibilité d’une arrivée à Paris.



Son profil de joueur technique et son abattage assez impressionnant au milieu du terrain plaident pour lui. Paris a besoin d’un soldat et Ismaël Bennacer a clairement les caractéristiques recherchées par le PSG. S’il s’agit d’une simple prise de température jusqu’à maintenant, il n’est pas impossible de voir Leonardo avancer ses pions sur le dossier dans les semaines à venir. Reste à savoir combien Paris sera prêt à mettre pour racheter les quatre années de contrat qui lui restent avec le Milan. A moins de 30 millions d’euros, pas sûr que les dirigeants milanais soient à l’écoute…