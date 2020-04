Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann, Dembélé... Leonardo a prévenu le Barça pour Neymar !

Publié le 18 avril 2020 à 16h15 par T.M.

Pour convaincre le PSG de lâcher Neymar, le FC Barcelone pourrait inclure un ou plusieurs joueurs dans la balance. A ce sujet, Leonardo a prévenu les Catalans.

A l’approche du mercato estival, cela s’accélère dans le feuilleton Neymar. Selon certains, le FC Barcelone aurait finalement fait une croix sur le joueur du PSG, notamment à cause des complications financières rencontrées suite à la crise du coronavirus. En revanche, d’autres assurent que les Catalans ne lâcheraient rien pour Neymar, cherchant toujours un moyen de trouver un accord avec le PSG. La solution serait à nouveau d’inclure des joueurs dans la balance et notamment des Français. Par conséquent, les regards se tournent alors vers Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembélé...

Griezmann sera la clé !