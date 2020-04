Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antoine Griezmann a un avis tranché sur le PSG !

Publié le 18 avril 2020 à 14h15 par T.M.

De plus en plus, Antoine Griezmann est annoncé au PSG, notamment dans le cadre de l’opération Neymar avec Barcelone. Mais qu’en est-il de la position du Français ?

Entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann, l’heure du divorce pourrait déjà sonner. En effet, pour sa première saison, le Français n’a pas donné entière satisfaction. Et pour réaliser le mercato estival souhaité par le Barça, il pourrait ainsi être sacrifié. D’ailleurs, ce samedi, Francesc Aguilar assure que les Catalans souhaiteraient recruter Lautaro Martinez pour mettre Griezmann sous pression et ainsi le forcer à partir. L’objectif serait notamment de le convaincre que son bien pourrait s’écrire au PSG, ce qui faciliterait alors l’opération Neymar.

Griezmann n’est pas convaincu !